Concejal resalta la importancia de reformar leyes tributarias de Guanta

Luis Gil, concejal del municipio Guanta, resaltó la importancia de reformar las leyes tributarias de la localidad, algo que ya está en marcha luego de que fueran admitidos en la cámara los proyectos de reformas de un par de ordenanzas.

A juicio del edil, se debe velar porque la municipalidad tenga los recursos para ejecutar obras, aunque también considera vital garantizar que la economía no se estanque. Para ello cree que se necesita establecer unas alícuotas de manera armónica, donde todos los involucrados queden conformes.

Gil indicó que la iniciativa de las reformas a la Ordenanza de Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio, Servicios o de Índole Similar, así como la Ordenanza Sobre Agente de Retención, proviene desde el Instituto Autónomo Tributario de Guanta. No obstante, él pidió la palabra en el Concejo Municipal para solicitar escuchar a todas las fuerzas productivas y así intentar llegar a un consenso.

Necesidad

"Hay que escuchar a los comerciantes, emprendedores, pescadores y demás. Si bien es cierto que el municipio necesita recursos para ejecutar obras y planes establecidos para este año, no es menos cierto que estamos en una situación económica que no permite elevar de manera confiscatoria los impuestos", comentó.

Según dijo el concejal, su propuesta fue aprobada y, a través de la comisión de legislación, comenzarán la próxima semana a recibir en primer lugar a las autoridades tributarias de la alcaldía para iniciar un ciclo de reuniones. Agregó que también se espera iniciar de una vez en la venidera sesión ordinaria la discusión de las reformas de ordenanzas.

Celeridad

Gil cree que al proceso de reforma se le tiene que dar la celeridad pertinente, pues a la vuelta de la esquina están los carnavales y necesitan establecer tasas para que los emprendedores guanteños puedan realizar sus actividades económicas acostumbradas para la época, pero que también el municipio garantice el recaudo de recursos.

"Hay que adecuar las tasas, pero a un nivel en el que no represente una erogación demasiado alta para esos guanteños y que ellos puedan tener su ingreso para hacer mercado en sus casas", añadió.

El funcionario fue enfático en que para las reformas se debe involucrar a aduaneros, comunidad del transporte, cementeros y demás agentes económicos para poder apuntar a una Guanta próspera sin obstáculos.

Guanta/ Javier A. Guaipo