martes
, 28 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Conatel y SpaceX sostienen reunión para regularizar servicio de Starlink en Venezuela

julio 28, 2026
Representantes de Conatel recibieron a los empresarios norteamericanos para definir el uso de Sralink en Venezuela / Foto: Prensa Conatel

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de la empresa estadounidense SpaceX, propietaria del servicio de internet satelital Starlink, con el objetivo de formalizar y regularizar el despliegue de dicha tecnología en Venezuela.

A la reunión, realizada en Caracas, Distrito Capital, asistieron eñ Director General de Conatel Enrique Quintana y su equipo de trabajo, así como representantes de Starlink, entre ellos Emmanuel Cárdenas, Director de Asuntos Legales y Regulatorios del ente para Latinoamérica, Catalina Castellanos, abogada de telecomunicaciones para la región y Rebecca Hunter, Directora de Acceso a Mercado de SpaceX.

Ambas partes revisaron los aspectos técnicos, jurídicos y económicos necesarios para la operación formal de la compañía en el país. Como parte de los acuerdos iniciales, el ente regulador instó a SpaceX a iniciar el proceso correspondiente de homologación de equipos, paso indispensable para garantizar que el servicio opere bajo el marco legal vigente y responda a los estándares nacionales de calidad y seguridad.

Disposición

Por su parte, la directiva de SpaceX ratificó su disposición para cumplir con las normativas fijadas por el ente regulador, expresando su interés en expandir la oferta de conectividad e introducir internet satelital de alta velocidad en Venezuela.

Desde el organismo estatal señalaron que la iniciativa busca impulsar la modernización tecnológica del país y fomentar la inversión internacional dentro de las normativas legales establecidas.

“Con estos encuentros interinstitucionales, Conatel reafirma su compromiso de seguir impulsando la modernización tecnológica de Venezuela, abriendo las puertas a la inversión internacional bajo reglas claras, soberanas y transparentes”, indicó Conatel en nota de prensa.

Caracas / Redacción Web

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