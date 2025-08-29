Con una sesión especial celebraron el jubileo de la catedral Santa Rosa de Carúpano en sus 25 años

La celebración del Jubileo Diocesano por los 25 años de elevación a catedral de Santa Rosa de Lima, en Carúpano, estado Sucre, sirvió para la realización de una sesión especial de la Cámara Municipal de Bermúdez, que tuvo como orador de orden a Rafael Higuerey, cuidador del templo y su cronista desde hace unos 45 años.

La sesión se realizó en el pórtico de la catedral, con la presencia de todos los concejales, con su presidente Ángel Toussaint a la cabeza, así como el párroco de Santa Rosa, el padre Jesús Villarroel y de la feligresía de la parroquia, que viene participando de forma activa en las festividades del jubileo.

Higuerey hizo un recorrido por la historia del templo, el tercero que asienta en el mismo sitio, y que data de mediados del siglo XX.

Al mismo tiempo, agradeció el honor de haber sido escogido para realizar el discurso por la fecha, que calificó como muy significativa. “Es un orgullo y una satisfacción, como carupanero, estar en esta sesión de la cámara”

El orador señaló que su discurso se basó en una búsqueda amplia en los libros sobre la catedral, que le sirvieron para contar su historia a lo largo de este tiempo. “Es un tesoro de la ciudad de Carúpano, que muchas personas no conocen”.

Agregó que con esos libros, se dedicó a conocer todos esos detalles, para ahora poder contarlos de manera precisa.

Nombramiento

Por su parte, Ángel Toussaint, presidente de la cámara, señaló a su vez, que se reconoce la importancia y la significación de la catedral Santa Rosa en la vida de la ciudad y anunció que el ente propuso nombrar al orador, Rafael Higuerey, cronista oficial del templo. “Es un compromiso que nos llevamos hoy, nació esa idea aquí”.

En este sentido, señaló que desde la cámara municipal siempre han reconocido los hechos históricos y eventos que dan la pauta en Carúpano, y en este caso no podían faltar. “Son 25 años, es el jubileo diocesano, y nosotros quisimos rendir homenaje a todo ese trabajo”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano