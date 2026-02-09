Con recursos de la consulta juvenil dotaron base de misiones en Las Azucenas de Bermúdez

Con recursos aprobados a través del Consejo Federal de Gobierno, en la segunda consulta de la juventud de 2025, se logró la dotación y activación de la Base de Misiones Josefa Camejo de Las Azucenas, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Janitza Arcila, vocera de la Comuna Ecoturística Agropesquera Chávez Defensor de mi Patria, precisó que el ente social, donde funciona un consultorio popular, entre otros servicios, atenderá a siete comunidades: La Ensenada, Las Azucenas, Brisas del Carmen, Playa de Sal, Areo, Areíto, Campo Ajuro y Altamira, con una población de unos cuatro mil habitantes.

La vocera especificó que se dotó el espacio con equipos e insumos médicos, como tensiómetros, termómetros, oxímetros, mobiliario, aires acondicionados, ventiladores, para optimizar la atención que presta el consultorio y el punto de vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes.

Con la rehabilitación de los espacios, se activaron las tres escuelas culturales que funcionan en la comuna, la de Danzas Martín López, la Escuela de Formación y Elaboración de Maracas Freddy Lairet y la Escuela de Formación y Ejecución de Cuatro Jesús Estaba.

Desde la sala de gobierno local y la base de misiones también se dictan talleres y cursos en oficios para niños y adolescentes, que imparten los emprendedores de la zona.

Sucre / Corresponsalía Carúpano