Con Gran Arraial celebrarán consagración del Santuario y coronación de la Virgen de Fátima

La Parroquia La Natividad del Señor y la Asociación Civil Amigos de Nuestra Fátima invitan al público en general a celebrar el próximo domingo 19 de octubre un evento de gran trascendencia: el 53° Arraial en conmemoración del tercer aniversario de la consagración del Santuario y la solemne coronación de la Virgen de Fátima, un acto que simboliza la fe y la devoción de toda la comunidad.

Según una nota de prensa, las actividades comenzarán a las 9:30 de la mañana con una Santa Misa oficiada por el párroco Henry Rivero. Este espacio de oración y exaltación de la fe hace posible el fortalecimiento de la espiritualidad y los lazos comunitarios, siendo el Arraial una valiosa oportunidad para recaudar fondos que se destinarán a la mejora continua del santuario.

La iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Llano Alto fue consagrada el 13 de octubre de 2022 en una ceremonia presidida por el Cardenal Baltazar Porras. La consagración de un templo implica su dedicación como un espacio sagrado para el culto divino y la celebración de la Eucaristía. La fecha no fue casual, ya que coincidió con el aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, el 13 de octubre de 1917, cuando ocurrió el "Milagro del Sol".

La estructura de la iglesia es una réplica modernizada de la Basílica de Fátima en Portugal y alberga reliquias significativas, incluyendo una piedra y tierra de la tumba de San Pedro, lo que la convierte en un lugar de gran importancia espiritual.

Actividad importante

En el marco de este importante aniversario, el Presbítero Henry Rivero reveló que el día 13 de octubre se estará efectuando la coronación de la Virgen de Fátima en un acto litúrgico que involucra la celebración de la santa misa a las 5 y 30 de la tarde, un acto cargado de simbolismo y amor a la Madre de Dios.

La joya central de la coronación es una réplica de la corona de la Virgen de Fátima, elaborada por la orfebre y joyera Miriam Chacón. Esta pieza, cargada de historia y simbolismo, rinde homenaje a la corona original de Portugal, que fue creada durante la Segunda Guerra Mundial con las joyas donadas por madres portuguesas para proteger a sus hijos de la guerra.

Para su elaboración, Miriam Chacón llevó a cabo una exhaustiva investigación, tomando como modelo la corona original. La réplica, aunque no es una copia exacta, fue creada con una dedicación y maestría excepcionales. Utiliza una combinación de metales como bronce, cobre y plata. El bronce fue bañado en oro de 24 quilates, mientras que la estructura principal se trabajó con plata de ley 1000 y 950. La corona, de aproximadamente un metro de altura, combina diversas técnicas de orfebrería, incluyendo fundición, esmaltado y engastes.

La pieza está adornada con 13 piedras semipreciosas, incluyendo amatistas y topacios, y cuenta con un total de 163 perlas de alta calidad, reflejando fielmente el número de perlas de la corona original. Con un total de 72 piezas, la elaboración de esta joya religiosa es un testimonio del talento y la devoción de la orfebre, quien ha dedicado su pasión a este oficio, hoy puesta al servicio de la tradición religiosa.

Una celebración de fe y tradición

El Administrador de la Asociación Civil Amigos de Fátima Agostinho Gonçalves, explicó que el Arraial, que ya se ha consolidado como una tradición en los Altos Mirandinos, ofrecerá una variada programación para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de la rica gastronomía tradicional venezolana y portuguesa, así como de deliciosos dulces típicos. El ambiente seguro y familiar estará amenizado con música en vivo, creando un entorno ideal para el esparcimiento y el encuentro.

Este evento representa una oportunidad única para la comunidad de unirse en oración, compartir momentos de alegría y contribuir al sostenimiento y embellecimiento de este importante lugar de veneración. El Santuario de Fátima extiende una cordial invitación a todos a participar en esta maravillosa actividad, que es una excelente oportunidad para practicar el turismo religioso en un ambiente lleno de fe y espiritualidad.

