Con bajo flujo de electores se desarrollaron las primeras horas de las elecciones en Sotillo y Guanta (+Fotos)

Las primeras horas de las elecciones municipales se desarrollaron con una baja afluencia de electores en los municipios Sotillo y Guanta.

Entre las 6:00 am y las 10:00 am, en la mayoría de los centros de votación había algunos ciudadanos ejerciendo su derecho al sufragio sin mayores contratiempos.

En pocos planteles habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios de este domingo 27 de julio, se observaron colas de votantes.

‎Uno de esos fue la escuela de Bello Monte, donde a las 7:18 am había más de 30 personas. Otro donde se apreció una cola de ciudadanos, pero de menor proporción fue el Pio XII. Allí había 15 personas a eso de las 7:30 am, debido a que no estaban activas dos de las tres mesas habilitadas para hoy. Una vez abiertas ambas, se disolvió fila.

Votantes en el Grupo Escolar Sotillo

En el Grupo Escolar Sotillo, los votantes llegaron de forma "graneada" en horas de la mañana. El silencio fue factor predominante dentro de los pasillos del plantel.

A las 7:50 am, el actual alcalde de Sotillo, Nelson Moreno, acudió a ese centro de votación para participar en el proceso y al culminar su acto de sufragio ofreció un breve balance sobre la jornada hasta ese momento.

"Ha sido un proceso muy rápido tanto para votar por los candidatos a alcalde y concejales, como para participar en la consulta popular de la juventud. Nuestro agradecimiento al CNE y a la operación República porque han llevado el proceso de forma ordenada y en el marco de la paz. Esperamos que la gente salga a votar para consolidar la paz y la democracia", resaltó.

El ciudadano Reinaldo Rojas, quien también votó en el Grupo Sotillo, coincidió con que el acto de sufragio era "muy rápido".

"Me atrevería a decir que tardé un minuto", afirmó.

En el Centro Juvenil Don Bosco, ubicado en el casco central de Puerto La Cruz, no se observaron electores en cola, sino una cantidad considerable de funcionarios militares en las afueras del plantel.

Jornada en Guanta

En el municipio Guanta el panorama fue similar: baja afluencia de votantes en los sitios habilitados por el CNE para estos comicios.

Ni siquiera en dos de los centro con mayor cantidad de electores, el liceo Manuel Reyes Bravo y la UE Sandalio Gómez, hubo grandes masas de ciudadanos ejerciendo su derecho durante las primeras horas de la mañana.

Rosángela Gutiérrez, coordinadora del centro instalado en la UE Sandalio Gómez por el CNE, afirmó que la jornada inició "sin contratiempos" a las 6:00 am.

"El flujo de votantes ha sido graneado desde que empezó", acotó.

Vale recordar que según el CNE, en Anzoátegui pueden votar en las municipales 1.184.764 personas.

Puerto La Cruz - Guanta / Jesús Bermúdez