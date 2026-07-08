Con baja afluencia de estudiantes se reiniciaron las actividades escolares en Bermúdez

Un tímido reinicio de actividades escolares y una pertinaz lluvia marcó el inicio de la semana en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Muchos padres y representantes decidieron no enviar a los niños a las escuelas por una multiplicidad de causas, que van desde la fecha y la lluvia, hasta el temor por el estado de las edificaciones escolares, después del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Luisa Salazar fue una de estas representantes que señaló que prefiere mantener a su niño, que estudia segundo grado, en casa, porque de todos modos ya estaba casi de vacaciones.

“Mejor que vaya a tareas dirigidas y al fútbol, ya había terminado todo, y con lo ocurrido hay una ola de suspensiones de planes vacacionales y eso no me parece justo para los muchachos. Son dos meses metidos en la casa sin hacer nada”.

En la céntrica escuela República de Haití se notaba la ausencia de niños. Apenas tres pequeños acudieron a sus clases este lunes en la institución, donde esperaban una mejora de la asistencia en horas de la tarde.

En el plantel ya se hizo una inspección de Protección Civil (PC), que determinó que no hay daños en la estructura por sismos.

La plantillla de personal realizó una reunión para adaptar el cronograma al fin de año escolar y las actividades administrativas se llevaban a cabo de forma normal.

Ajustes

Isaac Montaño, coordinador del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa (CDCE) en el municipio Bermúdez, reconoció que la afluencia a las escuelas fue baja.

Dijo que el fin del tercer momento pedagógico se encuentra pautado para el 17 de julio, tal como lo estableció el ministerio y el fin del año escolar quedó establecido para el 31.

Señaló que trabajan con PC y bomberos, en la inspección de los planteles, unos 40, con el fin de aportar seguridad a niños y maestros.

Sucre / Yumelys Díaz