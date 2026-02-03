Con actos públicos fue recordado Antonio José de Sucre a 231 años de su natalicio

El natalicio 231 del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, fue recordado con actos en el estado Sucre, en los cuales se resaltó la figura del héroe, también conocido como el “Abel de América”, nombre que le dio el Libertador Bolívar, cuando conoció de su asesinato.

En Bermúdez, la Cámara Municipal, autoridades militares y gremios rindieron homenaje a la figura de Sucre, con una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre en el sector Tío Pedro de Carúpano.

El acto fue encabezado por el vicepresidente del ente edilicio, Raibert Arrieta, quien puso de relieve la importancia de la figura histórica del Gran Mariscal, cuya acción como militar y humanista marcó un hito en la Guerra de Independencia.

Actividad

En Río Caribe, municipio Arismendi, conmemoraron el aniversario con una sesión en la plaza que lleva su nombre, que además, cumplió 100 años.

La jornada en la plaza Sucre de Río Caribe, se convirtió en el epicentro de la fecha, con la presencia de instituciones educativas, autoridades y el Poder Popular, que se dieron cita para rendir honores al prócer cumanés.

La sesión solemne estuvo presidida por Andrés González, presidente de la cámara municipal, en compañía del cuerpo de concejales y el alcalde José Ramón Guerra Rojas.

Discurso

El discurso de orden estuvo a cargo de la joven Samantha Brito, estudiante de 2do año del Liceo Productivo “Aristóbulo Istúriz”, quien resaltó la vigencia del pensamiento del Gran Mariscal en las nuevas generaciones.

La conmemoración cerró con una variada agenda cultural organizada por el Instituto Municipal para el Patrimonio, Educación y Cultura (Impec), ente adscrito a la Alcaldía de Arismendi y diversas instituciones educativas.

Durante la actividad, se bautizó la obra Ruta Bicentenaria del Gran Mariscal Antonio José de Sucre, escrita por el profesor y cronista oficial del municipio, Luis Francisco González y el cronista emérito Humberto Brito; un proyecto que busca preservar la memoria histórica en la región

Clamor

Durante su intervención, el alcalde Guerra enalteció la lealtad inquebrantable de Sucre hacia el Libertador Simón Bolívar, destacando su legado como un pilar fundamental para la identidad nacional.

El mandatario local aprovechó el espacio para referirse a la coyuntura política actual, denunciando el “secuestro” de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, sumándose al clamor internacional por su liberación, al cumplirse un mes del acontecimiento.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano