Tigres venció a Leones en el duelo felino que abrió la tercera semana de la LVBP

Con una torrida ofensiva de 16 indiscutibles, los Tigres de Aragua comenzaron la tercera semana de la ronda regular de la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), con un triunfo 9 carreras por 8 ante los Leones del Caracas, en el estadio Momumental Simón Bolívar, para regresar al sendero victorioso.

Diego Naranjo, jefe de prensa de Aragua, informó que aunque el relevo rayado se complicó en el último tercio, Daniel Juárez sacó un out de oro ponchando a Aldrem Corredor y consiguiendo el rescate con cuatro lanzamientos. Aunque fue castigado, Edwar Colina (1-0) se llevó el lauro y el abridor de Leones, Connor Van Scoyoc (0-1), se apuntó el revés.

La clave de la victoria fue el amplío colchón que tomaron los bates maracayeros, quienes conectaron 16 indiscutibles, después de sumar solamente ocho en los últimos dos enfrentamientos.

Pinto no sonó imparables

El único que no pudo batear hits, de los nueve titulares, fue René Pinto; sin embargo, remolcó una rayita con fly de sacrificio. Aunado a eso, cinco bateadores duplicaron, siendo los más destacados: Gorkys Hernández, quien bateó de 5-2, con un vuelacercas, tres empujadas y una anotada; Lorenzo Cedrola, derecho que se fue de 5-3, con dos traídas al plato y una anotada; por su parte, Keyber Rodríguez también triplicó, incluyendo un doble y anotó en par de ocasiones. Con esas dos anotadas, Keyber alcanzó 100 en su trayectoria en la LVBP.

"En el primer turno lo estaba estudiando, me ponchó con un sinker y para el segundo salí enfocado en un solo pitcheo. Gracias a Dios pudo conseguir ese slider, para dar un buen batazo y aportar al triunfo del equipo", señaló Gorkys Hernández tras su vuelacercas.

Debutantes rendidores

En esta jornada, debutaron el zurdo Mason Martin y el derecho grandeliga Jesús Rodríguez, un par de figuras que también llegaron aportando a nivel ofensivo.

El zurdo estadounidense se fue de 5-2, con un tubey y una anotada. Mientras que el aragueño bateó de 5-1, con doble y una rayita remolcada.

"Una buena respuesta después de los últimos dos juegos. Este es un equipo que nunca se va a rendir, es un grupo especial", resaltó el manager Miguel Pérez tras el peleado triunfo. Pérez también destacó la labor de Juárez sacando el último out y el buen debut de Martin y Jesús Rodríguez.

El balance de los "Bengalíes" se pone 8-4, la serie contra Leones queda 2-0 y mañana tendrán un día de descanso, para volver a la acción el miércoles ante Navegantes del Magallanes en casa.

Caracas / Redacción Web