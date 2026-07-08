Comunidades de El Tigre madrugaron este miércoles con un apagón general

Un apagón general afectó a varias comunidades de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, desde la madrugada de este miércoles, 8 de julio, interrumpiendo el descanso de los ciudadanos, antes de iniciar sus jornadas laborales.

La energía se interrumpió aproximadamente a las 3:30 am, en sectores como San Francisco de Asís, Pueblo Nuevo Sur y Pueblo Nuevo Norte. En algunos sitios el servicio se restableció una hora después, mientras que otros superaron las cuatro horas sin luz.

Además, en zonas como la calle 24 Sur y el sector Paraíso registraron cortes previos, durante la tarde y la noche.

Hasta ahora se desconoce si esta situación corresponde a algún corte programado por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en la jurisdicción, pues no existe un pronunciamiento oficial o plan de racionamiento que haya sido informado a la colectividad.

Sin agua

Entre tanto, el suministro de agua también se interrumpió desde la tarde en comunidades como San Francisco de Asís y se restituyó en horas de la madrugada.

"Últimamente se estaba normalizando. Teníamos unos cuantos días sin que se fuera la luz ni el agua, pero parece que el mal volvió", se quejó Luis González, habitante de Pueblo Nuevo Sur.

Como González, otros ciudadanos también amanecieron con un gran descontento y temen que las fallas en los servicios públicos vuelvan a ser parte de la rutina diaria.

El Tigre / Damary Díaz