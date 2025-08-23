Comunas de Cumaná realizaron encuentro con el Fomep para generar plan productivo

Las 64 comunas de Cumaná, en el estado Sucre, realizaron un encuentro en la sede del ente edilicio, con las autoridades de la cámara municipal y de la alcaldía, con el fin de integrar un plan de abordaje en los diferentes territorios donde están asentadas.

Luis Martínez, presidente del Fondo de Economía Popular del municipio Sucre (Fomep) señaló que se trata de sacar a las instituciones a la calle, para acercarse a la organización comunal.

El fin es que a través de eventos como talleres de formación, formalización de deberes, gestión de financiamiento con la banca pública y privada, entre otras acciones, se dé atención a las comunas para que se integren a la dinámica productiva.

Martínez especificó que se busca crear una ruta concreta de acción, una agenda de trabajo, que generé resultados eficientes en el motor productivo, con la participación de las comunas.

Sucre / Corresponsalía