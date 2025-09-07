Comuna ejecuta trabajo de embaulamiento en sector Playa Grande

Finalmente, la Comuna Vecinos y Vecinas de Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, inició la intervención de los canales de agua de lluvia de ese populoso sector, proyecto que fue aprobado en la primera Consulta Popular Nacional 2025.

Este trabajo de embaulamiento, que beneficiará a unas 600 familias, se está ejecutando con el apoyo de algunos vecinos y de la alcaldía de Bermúdez.

En específico, se está realizando la pavimentación de concreto a unos 37 metros de largo por cuatro de ancho del canal de drenaje.

La zona, debido al alto volumen de agua que baja durante las lluvias, suele anegar las viviendas que quedan más cerca, por lo que se espera que el trabajo minimice los efectos de las precipitaciones.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano