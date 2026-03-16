lunes
, 16 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Comité de Usuarios del Transporte está desplegado para verificar el funcionamiento del sector en el municipio Bolívar

marzo 16, 2026
Los defensores de los usuarios están en la calle haciendo las diferentes verificaciones / Foto: Archivo

El equipo del Comité para la Defensa de los Derechos de los Usuarios del Transporte Público se encuentra desplegado en el municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, para verificar el funcionamiento del sector. 

Y es que, el fin de semana se corrió el rumor de un posible incremento en las tarifas, a partir de este lunes, sin salir a la luz una nueva Gaceta Oficial. 

"El Comité de Usuarios salió a la calle para verificar en las diferentes paradas y no hay ningún tipo de ajuste, sólo fue un rumor que se corrió. Hasta este momento (horas del mediodía), no se ha hecho ningún ajuste de pasaje, porque eso tiene que ser autorizado por el organismo competente o por el Ministerio", expresó el presidente de la organización, Pablo Malavé. 

De acuerdo a Malavé, el equipo estará también en horas de la tarde, monitoreando está situación y el funcionamiento de los autobuses, busetas y carritos por puesto. 

"Lo que sí hemos visto es que en las paradas ha habido poca afluencia de unidades. Los pasajeros se han incrementado y no hay muchas unidades trabajando en todas las líneas. Los pasajeros han hecho colas para montarse en las unidades", enfatizó Malavé. 

Se conoció que este lunes, el pasaje en bus se mantenía en Bs 60, en busetas Bs 90 y carritos por puesto en Bs 120, en cumplimiento de la Gaceta Oficial Nro. 43.284 de fecha 26 de diciembre de 2025. 

Barcelona / Elisa Gómez

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