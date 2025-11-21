Comisiones electorales de las comunas de Bermúdez recibieron inducción para consulta del domingo

Las comisiones electorales y jefes de centros de votación que trabajarán este domingo 23 de noviembre en la cuarta consulta nacional para proyectos comunales en Bermúdez, estado Sucre, participaron este jueves en un taller de inducción con el personal del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivera.

La promotora de Fundacomunal en Bermúdez, Reinibel García, explicó que la capacitación estuvo dirigida por el CNE a unos 160 voceros comunales que cumplen funciones de presidentes y secretarios de mesas, así como a los jefes de centros. “La idea es que sepan cuál va a ser su trabajo el día domingo”.

Dorys Rodríguez, vocera de la Comuna Valle de Macarapana, señaló que están en pie de lucha pese a las dificultades.

Señaló que hay un empoderamiento de las comunidades, que han administrado y ejecutado recursos asignados a través de los proyectos.

En la Comuna Valle de Macarapana, precisó, para esta cuarta consulta, se presentaron proyectos productivos, de servicios y turísticos. “Desde Macarapana, en unidad, hemos batallado, para que cada una de las comunidades resuelvan sus problemas”.

Adelantó que en el territorio se abrió un nuevo centro de votación, para que las comunidades tengan más opciones para emitir su voto. “Invitamos a todos los vecinos a ir a la cuarta consulta a votar por su proyecto y mueva sus”.

Consolidar

Yenitza Arcila, coordinadora de centro en la Comuna Chávez Defensor de la Patria, señaló que esperaban recibir la inducción para lo que será el proceso del domingo

Algunos de los proyectos que presentarán en la comuna son un taller de sublimación, el equipamiento de una planta potabilizadora, la construcción de unas escaleras para una escuela, entre otros. “El llamado es a la participación porque es lo que permite consolidar el trabajo de las comunas en su sector”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano