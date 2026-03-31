Comerciante tigrense "Pichicho" sale en libertad tras cumplir cuatro años detenido

El comerciante Loimar Molletón, popularmente conocido como "Pichicho", en El Tigre, estado Anzoátegui, fue puesto en libertad luego de permanecer cuatro años detenido en la cárcel El Rodeo I, de Caracas. Se le señalaba por presuntos delitos de contrabando agravado de combustible, financiamiento al terrorismo, peculado doloso propio y asociación para delinquir.

A través de redes sociales, familiares de Molletón compartieron la información sobre la medida absolutoria, el pasado viernes, 27 de marzo. Tres días después, el empresario llegó al municipio Simón Rodríguez, para reencontrarse con sus parientes y allegados.

"Después de cuatro años de larga espera, de fe inquebrantable y de mucha oración, finalmente Loimar Molletón (Pichicho) está de regreso a casa", escribieron en un video publicado en Instagram, este 30 de marzo.

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Capturado con "Mano de Hierro"

Loimar Molletón fue aprehendido el 3 de febrero de 2022, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM),

mediante el operativo "Mano de Hierro", que desarrollaba el Estado venezolano.

Los uniformados, además, le habrían incautado varios bienes durante un allanamiento en su local comercial y vivienda, con sede en el sector La Charneca del municipio Simón Rodríguez.

En diferentes oportunidades, tanto la esposa como hijos y demás familiares de Molletón se concentraron a las afueras de su centro de reclusión para pedir la libertad.

El pronunciamiento más reciente fue durante este mismo mes de marzo, exigiendo que su caso fuese incluído en la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero de este 2026 por la Asamblea Nacional.

El Tigre / Damary Díaz