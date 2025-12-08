Colombiano Daniel Mosquera no seguirá como DT de Dynamo Puerto

El director técnico colombiano José Daniel Mosquera no seguirá al frente de Dynamo Puerto FC, equipo anzoatiguense que hace vida en la segunda división del fútbol venezolano.

La separación de caminos fue oficializada por el conjunto búfalo a través de sus redes sociales, aunque sin un comunicado oficial en el que se ofrecieran mayores detalles sobre la decisión.

Mosquera estuvo poco más de un año en el cargo y en ese lapso condujo a los portocruzanos a las semifinales de la Liga Futve 2 tanto en 2024 como en 2025. En ambas oportunidades sus dirigidos quedaron eliminados en la instancia previa a la final con el equipo que posteriormente logró el ascenso (Yaracuyanos FC y Trujillanos FC, respectivamente).

Números

El estratega colombiano llegó a Dynamo en octubre de 2024, en la etapa final de la ronda regular de la Liga Futve 2 de ese año. Encontró al equipo cuarto en el Grupo Centro-Oriental y concretó el pase a la fase decisiva, donde superaron los cuartos de final pero quedaron fuera en semifinales ante Yaracuyanos FC.

Para la temporada siguiente Mosquera estuvo desde el arranque y volvió a dirigir al cuadro búfalo hasta la instancia previa a la final, pero en esta oportunidad el villano fue Trujillanos FC, que acabó con el sueño del ascenso.

En el camino el entrenador colombiano también llevó al equipo portocruzano a disputar los octavos de final de la Copa Venezuela por primera vez en su historia, aunque luego cayeron ante el poderoso Carabobo FC.

Dynamo cerró su participación copera con tres triunfos, un empate y tres caídas. De igual manera en el balance por liga el 2025 terminó con 14 conquistas, nueve pactos y nueve tropiezos.

Futuro

Resta esperar a ver quién será el sucesor de Mosquera en el banco de los búfalos, aunque el elegido probablemente sea anunciado ya el próximo año.

Vale recordar que la Liga Futve 2 habitualmente arranca entre finales de febrero y principios de marzo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo