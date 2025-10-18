Colombia recibe al sobreviviente del narcosubmarino atacado por EE.UU. en el mar Caribe

El colombiano que sobrevivió al ataque que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe ya fue entregado a las autoridades de su país, según anunció este sábado el presidente colombiano, Gustavo Petro.

"Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino. Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes", dijo Petro en un breve mensaje en la red social X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado horas antes la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque del jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe.

"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento", explicó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario apuntó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación "estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual "conflicto armado" que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha causado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Petro y del venezolano Nicolás Maduro, quien ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

Bogotá / EFE