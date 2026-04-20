EE.UU. anunció nuevo ataque contra lancha en el Caribe

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe, en el que murieron tres personas. Así lo informó este domingo el Comando Sur de Estados Unidos en su cuenta de X.

El organismo indicó que, “bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

Según la inteligencia estadounidense, se confirmó que la embarcación “participaba en operaciones de narcotráfico”.

El mensaje detalló que "tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación" y ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido.

Mar Caribe / Redacción web