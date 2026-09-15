Colegios privados en Nueva Esparta inician el año escolar con 80% de asistencia estudiantil

La Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep), seccional Nueva Esparta, dio inicio formal al año escolar correspondiente al periodo 2026-2027, dando así cumplimiento a las disposiciones emanadas por el mnisterio de Educación.

Así lo confirmó la presidenta de Andiep, Tatiana Bowen, quien precisó, desde Porlamar, municipio Mariño, que la jornada inaugural se desarrolló este lunes 14 de septiembre.

“Dimos inicio como fue dictaminado por nuestro ente rector”, declaró Bowen, al tiempo que destacó el balance positivo de la primera jornada de actividades presenciales en la entidad insular.

Según el reporte gremial, 95% de las escuelas abrió sus puertas desde tempranas horas, mientras que 80% de la matrícula escolar asistió en promedio durante el primer día de clases. El 5% restante de los planteles optó por un esquema escalonado debido a razones organizativas y trabajos de adecuación de infraestructura.

Voz autorizada

Al respecto, la presidenta de la Andiep Nueva Esparta explicó que estos colegios “iniciaron por un proceso de organización de forma escalonada, pero daremos inicio a finales de la semana a todos los subsistemas”. Asimismo, aclaró que los procesos de inscripción continúan avanzando para el resto de los niveles educativos.

La dirigente gremial resaltó como un hecho positivo el retorno de familias que se instalan nuevamente en la entidad insular.

Bowen expresó su satisfacción porque “la mayoría de los colegios ha reportado que han tenido muchas familias que han venido a establecerse aquí en el estado, personas que vienen de afuera del país y se vuelven a nuestra tierra, así como también personas que vienen de tierra firme”.

Este flujo migratorio interno y de retorno, según la representante del sector privado educativo, se refleja en una mayor demanda de cupos en los planteles de la región.

Mesas de diálogo por las matrículas

En materia económica, los colegios privados mantienen mesas de diálogo con las comunidades escolares para estructurar las matrículas del año escolar.

Bowen enfatizó que “cada institución educativa tiene una realidad, cada familia se adapta a esta realidad y lo importante es trabajar en conjunto para garantizar la calidad educativa y ofrecer planes de financiamiento que se ajusten a las posibilidades de cada hogar".

La presidenta de la Andiep, seccional Nueva Esparta, reiteró el compromiso del sector con la formación de los estudiantes y exhortó a las familias a mantenerse en contacto con las instituciones para completar los procesos de inscripción en los próximos días.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero