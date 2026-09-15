Alcalde de Cumaná proyecta para marzo de 2027 la solución definitiva a la crisis de agua

La recuperación del sistema trasvase que abastece de agua a Cumaná, estado Sucre, avanza de manera progresiva, pero la magnitud de los daños registrados en el túnel mantienen extendidos los tiempos para la restitución definitiva del servicio.

El alcalde de la capital sucrense, Pedro Figueroa, informó que, de acuerdo con la proyección manejada por las autoridades, la solución definitiva del problema podría concretarse en marzo de 2027.

Pedro Figueroa es el alcalde de Cumaná

Figueroa explicó que la intervención ha requerido trabajos de alta complejidad debido al colapso estructural que sufrió el túnel. Señaló que, antes de restablecer completamente el flujo, se han ejecutado labores para garantizar la seguridad y estabilidad técnica de las instalaciones.

Mantienen atención a las comunidades

Mientras avanzan las obras principales, las autoridades continuarán con medidas destinadas a atender de manera gradual a los sectores afectados por las fallas en el sistema.

Entre las acciones previstas se encuentra el envío de agua a las comunidades a través de cisternas, así como la reparación de tuberías y la instalación de válvulas que permitan mejorar la distribución del recurso en distintos puntos de la ciudad.

El mandatario destacó que los trabajos se desarrollan con participación de los gobiernos municipal, regional y nacional, con una inversión orientada a recuperar la infraestructura y avanzar hacia la restitución del suministro de agua.

Hasta que culminen las labores de rehabilitación, las autoridades mantendrán las acciones alternativas de abastecimiento y optimización de la red para atender progresivamente la demanda de los habitantes de La Primogénita.

Cumaná / Lino Castañeda