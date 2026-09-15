Exministro Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero en corte de Miami

El exministro venezolano y empresario de origen colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades de Estados Unidos como el principal operador financiero y testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y ejecución de transacciones financieras ilícitas.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, el cambio formal de postura se formalizó durante una audiencia ante la jueza de distrito Kathleen M. Williams.

La citación judicial se confirmó luego de que la plataforma del sistema judicial estadounidense anunciara una modificación en la estrategia de la defensa, tras haberse declarado inicialmente no culpable de las acusaciones derivadas de su segunda deportación a suelo norteamericano, concretada el pasado mes de mayo. Como parte del acuerdo negociado con la Fiscalía federal, Saab, de 54 años, aceptó cooperar con las investigaciones en curso que adelanta el Departamento de Justicia de EE. UU., además del decomiso de 195 millones de dólares en activos vinculados con tramas de corrupción gubernamental.

Acusación

Las acusaciones interpuestas por los fiscales imputan a Saab la creación de una compleja red de empresas fachada para el desvío de fondos públicos y el pago de sobornos a altos funcionarios en Venezuela.

Según el expediente del caso, el esquema operó mediante la sobrefacturación de insumos alimentarios importados para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como el acceso a dividendos derivados de la comercialización internacional de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Indulto previo

El pacto judicial marca un giro definitivo en la situación legal del empresario, quien había sido indultado a finales de 2023 por la administración del expresidente estadounidense Joe Biden durante un canje de prisioneros. Tras su retorno a Caracas, Saab asumió funciones en el gabinete de Maduro hasta su posterior captura y deportación ordenada este año por la mandataria interina Delcy Rodríguez.

La admisión de culpa de Saab abre la posibilidad de que actúe como testigo colaborador en los procesos criminales pendientes en tribunales de Estados Unidos contra otros altos dirigentes vinculados al anterior Ejecutivo venezolano.

Miami / Redacción Web