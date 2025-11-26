Colegio Andrés Bello de Carúpano celebra programación cultural y deportiva por 40 años de fundado

La alegría y el entusiasmo era lo que saltaba a la vista este martes, en la celebración de los 40 años del liceo privado Andrés Bello de Carúpano, en el estado Sucre.

Los jóvenes que cursan bachillerato en el plantel, junto con sus docentes y demás personal de la institución educativa, escogieron a la novia del plantel y realizaron una jornada cultural, con bailes, cantantes y mucho talento local.

Betty Tamiche, directora de la institución señaló que se trata de un liceo que nació en 1985, cuando el docente Gustavo Lárez, junto a su esposa, decidió emprender la aventura de enseñar en la vía privada.

Tras cuatro décadas de trabajo, la docente resaltó que se trata de un orgullo haber hecho equipo con número significativo de docentes que pasaron por la institución.

Excelencia

Actualmente, el plantel cuenta con una matrícula de 90 estudiantes, y están en proceso de rescatar la excelencia. “El legado de don Andrés Bello se mantienen en este plantel”.

Durante la semana se han llevado a cabo actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas. Este martes se escogió a la novia de la institución entre seis niñas estudiantes de primero a tercer año del bachillerato.

La programación cerrará con intercambios deportivos y un compartir el próximo viernes, con todos los estudiantes del plantel.

Sucre / Corresponsalía Carúpano