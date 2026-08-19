Colapso de cloacas afecta a más de 100 familias en Orocopiche II

Más de 100 familias que residen en el urbanismo Orocopiche II de Santa Ana, población ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui, se encuentran afectadas por el colapso de la red de aguas negras.

Los vecinos, quienes prefirieron omitir sus nombres, reportaron que el sistema de recolección de aguas servidas está obstruido desde hace más de un año, lo cual dificulta el funcionamiento de los inodoros.

"Las pocetas no bajan con facilidad. Hay que estar usando bastante detergente, lavaplatos y mucha agua porque no podemos dejar de usar los baños. Eso es horrible y hay hedores en las calles", dijo una de las afectadas.

Las aguas servidas se desbordan en la calle / Foto: Cortesía

La situación, según dijeron los residentes, se observa en la calle 1 del urbanismo, pero las familias que habitan en las otras calles también padecen las consecuencias del colapso de la red.

"Cuando hicieron mantenimiento a las cloacas en otros sectores, ví al alcalde y le pregunté cuándo vendrían a arreglar ese problema aquí en Orocopiche II y me dijo que la siguiente semana. Ha pasado un mes y no han hecho nada", relató una vecina.

La comunidad exhorta al jefe local, Freddy Fernández, a acometer las labores de saneamiento para eliminar el foco de contaminación que afecta a numerosas familias.

Santa Ana / Danela Luces