Cortes eléctricos impactan gravemente al comercio de El Tigre

Las suspensiones repentinas del servicio eléctrico han impactado gravemente en el sector comercial de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, sometiendo a los establecimientos a reducciones de jornadas laborales, pérdidas de mercancía y una baja productividad que lleva a una masiva frustración.

Ramón Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias en esa jurisdicción, informó que entre los ramos más golpeados se cuentan los que manejan cadenas de frío, donde se reportan pérdidas de entre 20% y 25% en mercancía.

Asimismo, refirió que la falta de energía limita a los comerciantes y los sumerge en rutinas marcadas por la oscuridad.

"Llegas para abrir y resulta que no tienes energía eléctrica. Entonces de acuerdo a la actividad que tenga ese negocio debes cerrar hasta que llegue el servicio, que puede tardarse de dos hasta ocho horas", precisó.

Afirmó que solo un bajo porcentaje de los locales pueden continuar sus jornadas alimentándose de plantas eléctricas. El resto no está en la capacidad de hacerlo por los altos costos de estos dispositivos.

Equipos dañados

Quiñones mencionó que la perversidad de los apagones también se manifiesta en el daño de equipos eléctricos. En diferentes lugares padecen la quema de maquinaria necesaria para la conservación de alimentos.

"Tampoco se puede facturar de forma digital si no hay luz. Es una cantidad de factores que influyen en la merma de la actividad comercial", añadió.

Sin cronograma

Este flagelo se intensifica sin un cronograma que informe acerca de los sectores y horarios en los que se aplicarán los cortes de luz.

"Por no tener cronograma, los comerciantes no saben en qué momento deben, al menos, sacar sus productos para protegerlos en otras partes", sentenció Quiñones.

Frente a este panorama, reflexionó que sin un eficiente suministro de energía no es posible lograr la productividad y el avance económico en esta zona de Anzoátegui, considerada el epicentro logístico y de servicios de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Para unificar el llamado a las autoridades correspondientes, la Cámara de Comercio convocó a los distintos gremios, organizaciones y sociedad civil en general a una reunión conjunta que se realizaría la tarde de este miércoles, 19 de agosto, con la intención de abordar los estragos que han causado los apagones e insistir en la solicitud de programación.

El Tigre / Damary Díaz