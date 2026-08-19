Voz Comunitaria | Sector El Chaparral de El Tigre se enfrenta a la precariedad y el abandono

Calles sin asfaltar, maleza por doquier, falta de drenajes y un suministro irregular de agua potable son los problemas reportados por habitantes del sector El Chaparral de El Tigre, en el estado Anzoátegui.

Esta barriada popular, situada al noroeste del municipio Simón Rodríguez, tiene calles de tierra, sin pavimento ni colectores, que se transforman en caminos pantanosos cada vez que cae una lluvia.

"Una selva en la ciudad"

Las precipitaciones también favorecen el crecimiento de la vegetación en los bordes y hasta las partes centrales de las vías. Este escenario fue descrito por el vecino Renny Romero como "una selva en la ciudad".

"Se pone como una selva y aquí nadie viene a meter mano. Ahorita escasamente pasan los de la alcaldía y desmalezan, pero mientras haya lluvia tú desmalezas una semana y ya en dos semanas eso está arriba otra vez", comentó Romero.

Alertó que cuando las temperaturas aumentan y el monte se seca ocurren incendios naturales que desatan cortinas de humo y se vuelve un factor altamente perjudicial para quienes sufren afecciones respiratorias.

Al mismo tiempo, la vecina Victoria Díaz expuso que este ambiente es un foco de plagas peligrosas para las personas. "Ya se me han metido cuatro culebras para la casa y ese es el miedo que a mí me da", expresó.

Agua compartida

Entre las carencias del sector también destaca el pésimo servicio de agua. Los habitantes mencionaron que el abastecimiento sigue un orden de sectorización compartida con el vecino sector Caronoco.

"Compartimos una válvula y se abre tres días un sector y cuatro días otro, entonces eso significan varios días sin agua en cualquiera de las comunidades. No es un servicio permanente", explicó Renny Romero.

Sobre este tema, el vecino César Alcántara se quejó del manejo del recurso hídrico y subrayó que el tiempo de suministro se les reduce aún más con los frecuentes apagones. "Esta semana solo llegó dos veces", detalló.

Durante años, estas necesidades se han prolongado en El Chaparral, lo cual ha motivado a que sean los mismos vecinos quienes se pongan al frente para limpiar sus áreas de convivencia o reservar agua y como puedan tratar de llenar las carencias en los servicios esenciales.

El Tigre / Damary Díaz