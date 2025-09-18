Coalición Sindical de Cumaná y voceros de centros de trabajo evaluaron panorama del nuevo año escolar

La Coalición Sindical Magisterial de Cumaná del el estado Sucre, se reunió en la Casa del Maestro con los delegados de los centros educativos de la zona urbana del municipio, para tratar una serie de temas como las suspensiones que aplicaron durante el año escolar pasado a docentes en la entidad.

Gregory Quijano, vocero de la coalición y presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, menionó que se informó sobre la activación de estos trabajadores, el inicio del año escolar y la situación de las instituciones educativas en materia de dotación e infraestructura.

Quijano agregó que evaluaron el programa de alimentación escolar y el mobiliario disponible en los planteles con los delegados, como temas que afectan el desempeño diario de las instituciones.

Agenda

Adelantó que se acordaron acciones futuras como una reunión con la directora del Ipasme Cumaná, María Quijada, así como un encuentro con las autoridades de la Zona Educativa para dar respuesta a las necesidades del gremio.

Dijo que se reunirán nuevamente a fin de mes para hacer público su desacuerdo con el pago fraccionado de los aguinaldos y pedir que se calculen con los bonos de guerra y alimentario. “Debido a la fluctuación del dólar del Banco Central, lo que se percibió el año pasado, cada pago representó 20 dólares, lo que se vislumbra es que si se paga el primer mes en octubre, no llegará ni a 5$. El lema será: "no al pago de aguinaldos sin la inclusión de los ingresos de bonos”.

El dirigente no dejó de incluir como parte del temario, el reiterado rechazo del memorando 2792, que cumple siete años afectando a los trabajadores de Venezuela, que se encuentran en indefensión, por la eliminación de conceptos salariales que tenían incidencia en los pagos de prestaciones, salarios y aguinaldos.

También la eliminación del bono de transporte, frente al inminente aumento de los pasajes en todo el país.

Sucre / Corresponsalía