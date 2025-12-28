CNP alertó sobre el deterioro de la salud de Biagio Pilieri tras 16 meses detenido

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela alertó sobre el “deterioro considerable” de la salud del dirigente opositor y comunicador social Biagio Pilieri, quien este domingo cumplió 16 meses detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El gremio advirtió que las condiciones de reclusión han agravado patologías preexistentes del periodista.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el CNP solicitó la aplicación de medidas humanitarias para Pilieri y para otros trabajadores de la prensa privados de libertad, al considerar que su situación vulnera derechos fundamentales y representa un riesgo para su integridad física.

En la misma línea, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, aseguró que Pilieri es inocente y denunció que ha permanecido aislado y sin contacto permanente con su familia durante estos 16 meses de reclusión.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, hasta el 15 de diciembre se contabilizaban 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales. Aunque el Ministerio de Servicio Penitenciario anunció en Navidad la excarcelación de 99 personas, distintas organizaciones han denunciado la falta de transparencia, ya que no se publicó una lista oficial y solo una parte de los casos ha podido ser verificada.

El Gobierno de Nicolás Maduro sostiene que en el país no existen presos políticos y que las personas encarceladas enfrentan cargos por delitos comunes.

Pilieri fue detenido el 28 de agosto del año pasado, junto a su hijo, luego de participar en una manifestación contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que avaló la reelección de Maduro.

