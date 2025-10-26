Club Cerbatana realizó “rodada rosa” en el mes de la prevención del cáncer de mama

El club deportivo Cerbatana realizó en Carúpano, estado Sucre “una rodada”, como parte de los eventos que se vienen realizando en el municipio Bermúdez en el mes de la prevención del cáncer de mama.

Jacinto Romero, vocero del club, señaló que apoyan las acciones que se emprenden durante el mes de octubre, para luchar contra esta terrible enfermedad, que cobra la vida de millones de mujeres en el mundo.

Durante la rodada estuvieron presentes, además de los miembros estables del club, amigos de otras organizaciones y en general, otros deportistas que activan en estas agrupaciones en la zona de Carúpano.

Recorrido

Romero explicó que el recorrido inició en el hotel Eurocaribe y dieron la vuelta en la redoma de la Virgen del Valle y de allí siguieron por la avenida Perimetral Rómulo Gallegos, donde enlazaron con la calle Libertad, cruzaron a la calle Juncal, por donde bajaron a Santa Rosa, donde realizaron un compartir para finiquitar la actividad.

Agradeció la asistencia que les prestaron los cuerpos de seguridad, en este caso las policías nacional y municipal, así como a los bomberos y Protección Civil.

Sucre / Corresponsalía Carúpano