Clipp plantea reformar la Ley de Amnistía

La ONG Comité por la libertad de los presos políticos (Clipp) propuso este sábado modificar la Ley de Amnistía con el objetivo de corregir lo que considera “fallas” en su aplicación e incorporar la participación de los comités de víctimas, luego de que Delcy Rodríguez anunciara esta semana que la norma “llega a su fin”.

A través de un comunicado difundido en X, la organización planteó que la legislación debe ajustarse para que “cumpla con los estándares de justicia, reparación y garantías de no repetición”, e insistió en que el proceso debe incluir a víctimas, ONG y organismos internacionales.

Asimismo, el Clipp señaló que, de no concretarse una reforma, existe una alternativa inmediata: “que se ordene la liberación de todos los detenidos por razones políticas”.

La ONG también criticó las declaraciones de las autoridades, al señalar “comentarios contradictorios” luego de que Rodríguez afirmara el fin de la amnistía sin ofrecer detalles, mientras que el diputado Jorge Arreaza aseguró que la ley sigue vigente y que continuarán recibiendo solicitudes.

A juicio de la organización, estas diferencias evidencian “un juego perverso de manipulación comunicacional” y reflejan “falta de coherencia institucional”. Además, reiteró que la normativa ha sido aplicada de manera “limitada, excluyente y revictimizante”.

Aunque reconoció que la ley permitió la liberación de “cientos de personas”, el Clipp recordó que aún permanecen “cientos de presos políticos” a la espera de decisiones judiciales. Advirtió que muchos de los excluidos presentan problemas graves de salud y podrían morir si no son excarcelados con urgencia.

Finalmente, la ONG indicó que sus planteamientos se dan en el contexto de los llamados al diálogo del Gobierno, que ha impulsado un “nuevo momento político” y la creación de una Comisión de Convivencia y Paz. “Solo habrá paz en Venezuela cuando se garantice la libertad plena de todos los presos políticos, se reconozca la verdad sobre la violencia institucional, se desmantele la estructura represiva de persecución política y se respeten los derechos humanos”, subrayó.

Caracas / Redacción web