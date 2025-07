Clientes reportan que el precio del kilo de tomate "se disparó" y llegó a Bs. 300

En un lapso de tres semanas el precio del tomate "se disparó' y el kilogramo llegó a 300 bolívares en el mercado municipal de Anaco, en la zona centro de Anzoátegui.

Así lo reportaron clientes que acuden regularmente a ese centro de expendios de la ciudad gasífera, quienes agregaron que cada vez que preguntan la razón del incremento, en diferentes puntos de venta, la respuesta es la misma: todos los años, cuando llega la temporada de lluvias, esta hortaliza sube de precio.

"A mediados de junio, aquí en el mercado se conseguía el kilo de tomate en 200 bolívares y ya me parecía caro. Imagínate ahora cómo quedé cuando pregunté en varios puestos y me dijeron que se disparó y ahora está entre 280 y 300 bolívares. Los vendedores dicen que es por las lluvias y no lo pongo en duda, pero no deja de sorprenderme que esté tan caro", expresó Ramón Azócar.

Otro de los rubros que está en alza es la zanahoria con el mismo precio del tomate, mientras que la cebolla se mantiene entre 170 y 180 bolívares el kilo.

Más caro

Según el testimonio de un cliente, quien se identificó como José Luis Guzmán, en una venta de hortalizas ubicada en la avenida Portuguesa, el kilo de tomate está en 320 bolívares.

"Fui a comprar y cuando vi los precios sólo me alcanzó para comprar un tomate, dos papas, una zanahoria y una cebolla morada. Pagué 150 bolívares", relató.

Daños por lluvias

El vendedor ambulante Francisco López, quien sale a ofrecer combos de hortalizas por la calle Sucre, señaló que sus proveedores son de Caripito, estado Monagas, y le han explicado que el exceso de agua y de humedad pueden causar daño en los cultivos y por eso es que en este periodo se eleva el costo.

"Eso es una cadena. Ellos nos ponen el precio alto a nosotros porque las lluvias a veces les generan pérdidas y nosotros tenemos que ajustarlo para poder tener una ganancia, aunque no es mucho", aseveró.

Anaco / Danela Luces