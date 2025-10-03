Cles realizó consulta de Ley de Convivencia Ciudadana en municipios de la zona de Paria

El Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles) realizó durante esta semana la discusión del proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana y Paz, en los ocho municipios de la zona de Paria de la entidad.

La legisladora Yehnsy Rojas, informó que la acción se llevó a cabo con una participación masiva de la gente, que se acercó a la socialización del instrumento.

Detalló que en las actividades en los municipios Benítez, Libertador, Cajigal, Mariño, Andrés Mata, Arismendi, Andrés Eloy Blanco y Valdez, participaron vecinos, cuadrantes de paz, movimientos sociales, integrantes de los consejos comunales, concejales, cuerpos de seguridad, UBCH, líderes de calle, entre otros, con el fin de recoger las propuestas para nutrir el proyecto de ley.

“La participación fue muy exitosa e integradora y han dado sus propuestas, en cada una de las preguntas generadoras del proyecto”.

Las consultas cerraron este jueves en el municipio Valdez, de forma exitosa, en las cuales se les dio la posibilidad a los participantes, de que sean multiplicadores de la iniciativa de ley.

Sucre / Corresponsalía Carúpano