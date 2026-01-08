Cles nombró a los legisladores Luisa Gutiérrez y a Ronmel Ugas como presidenta y vicepresidente

Los legisladores Luisa Gutiérrez y Ronmel Ugas fueron juramentados este miércoles como presidenta y vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles), en un acto que se llevó a cabo en el hemiciclo de sesiones del organismo.

La legisladora señaló en su intervención que discutirán y debatirán la agenda que se cumplirá durante el periodo.

Entre las leyes pendientes, resaltó la de Corposucre y la de Patrimonio Cultural, y otros instrumentos que servirán para el impulso del Plan Sucre.

Resaltó que hay propuestas en el área de salud, en la de Poder Popular, que son aportes que servirán para la ruta que seguirá el ente legislativo.

Institucionalidad

Gutiérrez resaltó que se trata de mantener la institucionalidad, en la situación actual del país. “El dolor que nos embarga se convierte en fuerza Patria y para seguir luchando y pedirle a los países del mundo la liberación de nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro y de nuestra mujer guerrera, valiente, Cilia Flores”.

Dijo que arrancan el periodo con mucha fuerza y compromiso, para acompañar a la gobernadora Carrillo a dar la estabilidad y paz, en el desarrollo de Sucre. “Nos declaramos puertas abiertas para nuestro pueblo y nos declaramos en la calle permanente con nuestra gente”.

Resaltó que el país sigue en paz y normalidad y aspiran seguir demostrando que se trata de una tierra que no la gobierna ningún imperio.

Sucre/ Corresponsalía