Cleanz ratifica a su junta directiva para el periodo 2026-2027

Diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) ratificaron a su junta directiva para el periodo 2026-2027, durante la sesión de instalación del nuevo año legislativo que se realizó pasadas las 12:00 pm de este martes, en la sede ubicada en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona.

Con la presencia del gobernador Luis José Marcano y de autoridades civiles, militares y policiales; así como con la exhibición de un cuadro con la imagen de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los legisladores eligieron por unanimidad, una vez más, a Andrés Márquez como presidente, a Marina Martínez como vicepresidenta y a Saidubi Coacuto como secretaria de cámara.

Los diputados José Pérez Fernández, Héctor Galindo y Filiberto Martínez fueron los encargados de realizar las respectivas postulaciones, respaldados luego por Saúl Gómez, María Guevara y Mariangel Lima como parte del proceso previo para someterlo a votación.

Con este, es el cuarto año consecutivo que Márquez es juramentado como presidente del parlamento estadal. Adicional a ello, actualmente es responsable electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la entidad.

Palabras

Durante la actividad, tanto los legisladores que tuvieron su derecho de palabra, como el presidente del Cleanz y el gobernador de la entidad solicitaron el regreso de Maduro y Flores. Así como también, respaldaron a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a la recién electa directiva de la Asamblea Nacional.

Así también lo dejó claro ante los medios de comunicación Marcano, resaltando que acudieron a cumplir con la Constitución nacional y estadal en estos momentos.

"En medio de esa situación de conmoción nacional, nosotros trabajamos y luchamos para preservar, en primer lugar, la paz, la tranquilidad, el orden en nuestro estado Anzoátegui como nos corresponde y es lo que hemos visto durante estas horas. Y en el marco de esa defensa de la paz y de la tranquilidad, pues por supuesto el cumplimiento del hilo constitucional. La Constitución manda este tipo de actividades como el inicio de los periodos legislativos en cada uno de los estados, lo mandata también la Constitución del estado Anzoátegui".

Marcano manifestó que continuarán con la lucha por liberar a Maduro y a Flores, pero en paralelo seguirán gobernando y desarrollando las políticas públicas en lo social, en lo económico, en los servicios, en el orden público para garantizar bienestar a la población.

"Continuaremos nuestra marcha de recuperación de condiciones de vida favorables para la población en esta etapa difícil, dura, de la mano de nuestra presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra querida hermana, querida compañera, Delcy Rodríguez y de todo el alto mando político y militar", enfatizó Marcano.

Márquez informó que fueron designadas las legisladoras Yolimar Ledezma, Arelys Ponce y Yesenia Aray para que realicen la notificación formal de instalación de esta junta directiva legislativa, a los distintos poderes públicos e instituciones nacionales y estadales.

A su vez, convocó para la primera sesión ordinaria del Cleanz, el próximo jueves 8 de enero.

Barcelona / Elisa Gómez