Clara Vegas Goetz se impuso en el Miss Universe Venezuela 2025 (+Video)

Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, fue electa Miss Universe Venezuela 2025 en la ceremonia que se llevó a cabo la noche del jueves en el Centro Comercial Líder de Caracas, Distrito Capital.

Hizo historia en el certamen de belleza más importante de la nación, que en esta oportunidad fue animado por Maite Delgado y José Andrés Padrón y transmitido por Venevisión, pues se convirtió en la primera hija de una Miss Venezuela en ser coronada.

Clara Vegas Goetz (derecha) no ocultó su emoción al ser electa Miss Universe Venezuela / Video: Prensa Miss Venezuela / Venevisión

De acuerdo con Delgado, reconocida locutora nacida en Valle de Guanape, Anzoátegui, su madre Andreína Goetz Blohm fue la soberana patria en la edición celebrada en 1990. Tras recibir diadema de parte de Stephany Abasali, ganadora del MIss Universe Venezuela 2024, Vegas Goetz se abrazó con su progenitora para crear un momento muy emotivo.

Cuadro de honor

La Primera Finalista del Miss Universe Venezuela 2025, contienda en la que participaron 22 beldades, fue Evangelista Alayón (Amazonas), mientras que Milena Paola Soto (Mérida) se quedó con la banda de Segunda Finalista.

El cuadro de honor lo completaron Ana Paola Soto (Yaracuy) y Gabriela Villegas (Monagas), quienes figuraron Tercera y Cuarta finalista, respectivamente.

Miranda (segunda de derecha a izquierda) encabezó el grupo de cinco finalistas

Vale destacar que Kelly Maita (Delta Amacuro) fue reconocida como Miss Fotogénica, mientras que De La Cruz se quedó con la distinción de Miss Eleganciia.

Daniela Sandoval (Trujillo) se erigió como Miss Amistad y Andreína Molina (Distrito Capital) lució el Mejor Diseño, tras vestir un traje de gala muy elegante.

Misión

Vegas Goetz será la candidata de Venezuela en el Miss Universo 2026, que se efectuará en San Juan, Puerto Rico, en una fecha que será anunciada más adelante.

"Venezuela estoy sumamente agradecida por el honor de ser su reina universal por este próximo año. A ustedes les pido que confíen en sus potencialidades, porque así pensé yo que creí en mí misma y ahora llevó la corona de Miss Venezuela", declaró visiblemente feliz la triunfadora del concurso al departamento de prensa de Miss Venezuela en un video publicado en redes sociales.

La geldadvenezolana agradeció a sus seguidores por apoyarla en su camino al reinado / Video: Prensa Miss Venezuela / Venevisión

"Voy a representar al país con mucho orgullo, porque sé que los venezolanos somos seres poderosos, capaces de construir el futuro más brillante para nuestro país y (lograr cualquier cosa que se propongan). Gracias (a todos mis seguidores) por su apoyo".

Valencia // Joseph Ñambre