Ciudadanos se quejan de los últimos apagones registrados en Puerto La Cruz

Cansados. Así se encuentran habitantes de Puerto La Cruz, debido a la notable cantidad de apagones que se han registrado en los últimos días.

En sectores como Oropeza Castillo, Pozuelos y El Frío, han habido interrupciones del servicio eléctrico en más de una oportunidad durante esta semana.

Según lo reportado por ciudadanos consultados, también se han producido bajones de energía en varias zonas de la ciudad porteña y otros municipios de la zona norte de Anzoátegui, como Bolívar y Urbaneja.

"Esta semana se fue la luz tanto el lunes como el martes al mediodía. Los dos días estuvimos como dos horas así", denunció el vecino Pablo Mijares, quien reside en Oropeza Castillo.

En Pozuelos, señaló el técnico en computación Aaron Rodríguez, han cortado el servicio eléctrico hasta tres veces esta semana.

"El lunes se fue dos veces por más de dos horas y ayer (miércoles) cortaron la luz como a las 5:00 pm y duró como 30 minutos en llegar otra vez. No sabemos por qué han sido tan constantes últimamente", manifestó.

Otra zonas

En el caso del sector Bello Monte, vecinos señalan que la semana pasada el servicio eléctrico fue interrumpido varias veces y además hubo fluctuaciones de voltaje.

Expresaron que el viernes 19 fue el día "más triste" porque estuvieron más de tres horas sin energía en sus viviendas.

"Se fue después de las 11:00 am y llegó como a las 3:00 de la tarde. Los niños que van al colegio a esa hora sufrieron bastante viendo clase así. Esta semana ya tuvimos un corte, el lunes, de 45 minutos, aproximadamente, y ayer en la tarde hubo un bajón feo, pero tengo entendido que eso fue en todo el país", comentó el ama de casa María Elena Martínez.

Los portocruzanos consultados esperan que sean corregidas las fallas en el servicio y que "esto no se vuelva una costumbre".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez