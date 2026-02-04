Ciudadanos por la Libertad y gremios realizaron volanteo en la entrada de la calle Carabobo de Carúpano

Ciudadanos por la Libertad, gremios educativos y dirigentes de varios partidos políticos de Carúpano, en el estado Sucre, se apostaron en la plazoleta de la iglesia Nuestra Señora de Coromoto, en la entrada de la calle Carabobo, con pancartas y consignas, para realizar un volanteo a favor de la liberación plena de todos los presos políticos en el país.

Jeiser Silano, vocero de Ciudadanos por la Libertad, dijo que se trata de una programación que cumplirán para visibilizar la lucha de los encarcelados, y en el caso de Carúpano-Paria, para que se otorgue libertad plena al dirigente magisterial Robert Franco, condenado a 30 años de prisión y al también dirigente sindical del municipio Cajigal, José Luis Subero, quien fue detenido en noviembre pasado.

Silano agregó que con el volanteo buscan hacer visible la lucha por la libertad plena de los encarcelados por causas políticas.

Reconoció que aún no manejan la información de una posible liberación de los dos sucrenses. “Confiamos en Dios primeramente que el proceso será revisado y deben entrar en la Ley de Amnistía que están por ejecutar”.

Instrumento

Sin embargo, Silano cree que el instrumento legal debe ser bien revisado, porque los encarcelados “no cometieron delito alguno y merecen y es indispensable que obtengan su libertad”.

Se refirió al hecho de las excarcelaciones sin garantías plenas. “Fueron detenidos por pensar distinto o por ejecutar la defensa de algún derecho”.

Explicó que es el caso de Robert Franco que elevó su voz para defender a los trabajadores del gremio docente.

Democracia

Carlos Brito, tío político de Franco y exconcejal, se sumó a las peticiones de liberación de todos los presos políticos, al tiempo que ratificó que en el caso de los dos dirigentes gremiales reclamaron los derechos de los trabajadores.

Se quejó del proceso “gota a gota” que se ha venido ejecutando con las excarcelaciones, y pidió que los liberen de una vez, con sus plenos derechos. “Exigimos la pronta liberación de todos los presos para que este país pueda vivir en democracia”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano