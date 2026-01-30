Ciudadanos por la Libertad, partidos y sociedad civil de Carúpano pidieron libertad para los presos políticos

Ciudadanos por la Libertad, asociación que se conformó en la zona de Carúpano-Paria, en el estado Sucre, con el fin de visibilizar la lucha de los detenidos post elecciones del 28 de julio de 2024, realizó una rueda de prensa en la sede del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV), para ratificar su petición para que se libere a todos los presos políticos que aún permanecen en distintas cárceles venezolanas y en especial, al profesor Robert Franco, del municipio Bermúdez y al dirigente de Vente Venezuela, Luis Subero del municipio Cajigal.

Los dos, son los únicos sucrenses que aún permanecen encarcelados, el primero con una sentencia de 30 años de cárcel, implicado en una conspiración contra del fiscal general, Tarek William Saab, mientras que Subero, fue detenido en Caracas en noviembre de 2025 y se desconocen mayores detalles sobre su acusación.

Durante la actividad con medios locales estuvieron presentes Jeiser Silano, vocero de Ciudadanos por la Libertad; Osnelys Murat, dirigente de Vente Venezuela en Bermúdez, Ángel Zabaleta y Maruja navarro, también voceros de la organización; Mario Bellorín y Carmelo Narváez del CPV y la madre de Robert Franco, María Franco.

Silano fue el encargado de leer un documento que rechaza las detenciones políticas y ratifica la necesidad de que liberen a quienes están detenidos, con garantías plenas. “Porque están cambiando una prisión por otra”.

Remarcaron en el papel de trabajo que las encarcelaciones denotan el abuso de poder y la violación de la Constitución, por lo que consideran que todos deben recibir libertad plena y el cese de la persecución judicial.

Silano invitó a participar en una serie de actividades que iniciarán el 4 de febrero con un encuentro en el portal de la iglesia La Coromoto, un volanteo el 7 de febrero y una concentración en el pórtico de la iglesia Santa Catalina de Carúpano, el 12 de febrero, para hacer visibles las peticiones de liberación de los presos y remarcó que la lucha es pacífica y lícita, con resguardo de la Constitución.

Ángel Zabaleta, señaló que se trata de una lucha que quieren transformar a mayor escala y agregó que siguen a la espera de las listas para corroborar si Franco y Subero están incluidos.

El docente José Vallera, tío de Robert Franco, aprovechó para aclarar que éste se encuentra recluido en Tocuyito, estado Carabobo y no en el Helicoide. En el centro habría unos 200 presos políticos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano