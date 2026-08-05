Foro Penal: 382 personas permanecen detenidas por razones políticas

La Organización No Gubernamental Foro Penal, afirmó que existen 382 presos políticos en Venezuela, así lo demuestra la actualización de su balance al 3 de agosto. De los 382 detenidos, 356 son hombres y 26 son mujeres, 40 de ellos con nacionalidad extranjera. Del total de detenidos, 222 son civiles y 160 son militares.

De acuerdo con el informe, 1 persona fue excarcelada y 4 casos fueron reportados recientemente, la organización afirmó desconocer el paradero de una persona.

Foro Penal destacó que 158 detenidos fueron condenados, mientras que 224 personas siguen detenidas sin sentencia.

El reporte precisa que, desde el año 2014, hubo 19.175 detenciones por razones políticas en Venezuela, de las cuales 14.000 fueron excarceladas con asistencia de la organización. Sin embargo, más de 11.000 personas siguen con medidas restrictivas de libertad.

En un balance del pasado 27 de julio, la ONG registraba 379 detenidos por razones políticas.

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal registra 19.175 detenciones políticas en el país.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la oposición y varias ONG.

Gloriaestefanía Maestre