Cierre de espacio aéreo en Oriente Medio complica evacuación de unos 1.500 estadounidenses

Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar países de Oriente Medio hasta este martes tras el inicio de la guerra, pero la evacuación enfrenta complicaciones ante el colapso de aeropuertos y el cierre del espacio aéreo, provocando críticas contra la falta de planificación de la Administración del presidente, Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó este martes a medios que entre 1.500 y 1.600 estadounidenses han solicitado ayuda para ser evacuados, asegurando que "tomará un poco de tiempo" prestar asistencia debido a los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

"Si un país cierra su aeropuerto, y en algunos casos los aeropuertos han sido atacados, nosotros podemos tener los aviones listos para despegar, pero no podemos hacer que aterricen (en estos países) porque no tenemos los permisos para hacerlo allí", respondió Rubio a dudas de la prensa sobre los planes de evacuación.

Estados Unidos emitió el lunes una alerta en 14 países de la región incluidos: Israel, Jordania, Yemen, Líbano, Egipto, entre otros, para que sus ciudadanos evacúen de forma inmediata "mientras aún existan vuelos comerciales".

Críticas por falta de planificación

El manejo de las evacuaciones por parte de la Administración Trump, ha recibido diversas críticas, como la de la excongresista Marjorie Taylor Green, quien aseguró en su cuenta de X que pedirle a los estadounidenses en Jerusalén salir del país con sus propios recursos es una "traición increíble".

Además, la Administración del presidente, Donald Trump, anunció este martes el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, en medio de la ola de ataques iraníes como represalia por la operación a gran escala lanzada por Washington en conjunto con Israel.

Por su parte, el senador demócrata Andy Kim dijo en su cuenta de X que "las advertencias a los ciudadanos para que evacuen tres días después del inicio de esta guerra, cuando el espacio aéreo está cerrado, son una clara señal de la estrategia y la planificación nulas", por parte del Gobierno.

Problema

El espacio aéreo en gran parte de la región continúa cerrado, provocando la suspensión de operaciones en varios aeropuertos clave y dejando a miles de pasajeros varados.

Según datos de Flightradar24, países como Irán, Israel, Irak, Qatar, Baréin, Kuwait y Siria mantienen totalmente cerrados sus cielos a vuelos civiles por la escalada del conflicto, mientras que otros han impuesto restricciones parciales que complican aún más los corredores de evacuación y el tránsito comercial.

Teherán / EFE