Cientos de personas protestan en Viena contra la participación de Israel en Eurovisión

Centenares de manifestantes provenientes de diferentes países se congregaron este viernes en el centro de Viena para protestar contra la participación de Israel en la 70ª edición del Festival de Eurovisión que se celebra esta semana en la capital austríaca.

El concurso más famoso de canciones pop se celebra este año sin la participación de España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia, cuyos entes públicos de radiodifusión decidieron boicotear el festival precisamente por la permanencia de Israel.

En vísperas de la celebración de la final del certamen y coincidiendo con el 'Día de la Nakba' - que conmemora la expulsión de 750.000 palestinos tras la creación del Estado de Israel en 1948 -, la concentración 'Song Protest 2026' se convirtió en el epicentro del rechazo a la actuación de Israel.

Para los organizadores de la manifestación, el espectáculo se ha convertido así en "un signo de complicidad" con los presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza por el ejército israelí.

'¡Palestina libre!' coreaban los manifestantes entre las actuaciones de grupos musicales y discursos de líderes políticos y activistas que expresaron su apoyo a la causa palestina.

Según los organizadores, más de 1.100 músicos, entre ellos el exbajista y cofundador de Pink Floyd Roger Waters, el músico Peter Gabriel y la banda británica Massive Attack, hicieron llamamientos al boicot de Eurovisión.

Viena / EFE