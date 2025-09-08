Cientos de personas participaron en la caminata y carrera Virgen del Valle

En el marco de la Feria de Turismo Anzoátegui 2025, el domingo 7 de septiembre se realizó la Caminata 5K y Carrera 10K Virgen del Valle en el Paseo de La Cruz y El Mar (antiguo Paseo Colón) de Puerto La Cruz.

Cientos de personas participaron en la actividad, cuyo objetivo fue promover un estilo de vida saludable, pero también la convivencia familiar y el turismo en la entidad.

Whinton Palma, miembro de la selección nacional de atletismo, fue el ganador absoluto de la carrera y por ende encabezó el podio en la categoría masculina. En la femenina Bélgica Duque se quedó con el primer lugar.

Junto a Palma, José Reyes y Eudi Piamo se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente, en el masculino. Uleinnys Lezama y Josgreinnys Álvarez se adueñaron de la medalla de plata y la de bronce entre las mujeres que participaron.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo