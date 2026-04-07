CIDH otorga medidas cautelares a favor del preso Yorman Bladimir Acevedo Murillo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso Yorman Bladimir, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos fundamentales, informó el organismo en su comunicado 057/26.

Según el ente adscrito a la Organización de los Estados Americanos, el beneficiario permanece privado de libertad desde el 13 de enero de 2026, sin acceso adecuado a atención médica ni a condiciones compatibles con estándares internacionales, lo que motivó la adopción de estas medidas de protección.

La CIDH advirtió que la situación reviste especial preocupación debido a la falta de garantías sobre su integridad personal y su estado de salud, elementos que podrían derivar en daños irreparables si no se toman acciones inmediatas por parte del Estado.

En ese sentido, el organismo instó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad del afectado, incluyendo el acceso a atención médica adecuada, así como la revisión de las condiciones de su detención.

Asimismo, solicitó al Estado informar sobre las acciones implementadas para cumplir con estas disposiciones y garantizar que se respeten los derechos humanos del beneficiario conforme a los estándares interamericanos.

La CIDH recordó que las medidas cautelares son mecanismos destinados a prevenir daños irreparables en situaciones de riesgo, en línea con su mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región.

Caracas / Redacción web