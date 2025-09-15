China dice que acciones de EE.UU. en el Caribe "amenazan la paz y la seguridad regionales"

El Gobierno chino manifestó este lunes que las acciones de Estados Unidos en el Caribe "amenazan la paz y la seguridad regionales", después de que Venezuela denunciase que un destructor estadounidense abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación pesquera venezolana.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que el comportamiento de Estados Unidos "vulnera gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de otros países, y viola el derecho internacional".

Lin instó al país norteamericano a "no utilizar la lucha contra el narcotráfico como excusa para socavar la seguridad económica de todos los países y las libertades y derechos que gozan bajo el derecho internacional".

"China apoya firmemente el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transfronteriza, se opone al uso unilateral y excesivo de la fuerza y ​​se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto", agregó el vocero.

El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" que estaban -subrayó- en aguas del país suramericano, todo esto, según Caracas, con la intención de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.

Los ocupantes, según las autoridades venezolanas, eran "humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la Isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana".

Para el Ejecutivo de Nicolás Maduro, este incidente "refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas".

Pekín / EFE