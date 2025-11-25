Chelsea goleó al Barcelona en la Liga de Campeones

El Chelsea FC de Inglaterra goleó 3-0 al FC Barcelona de España en un duelo correspondiente a la primera etapa de la Liga de Campeones de Europa, que se disputó en el estadio Stamford Bridge de Londres.

Dos tantos anulados a los ingleses en 20 minutos fueron un presagio de la noche de terror que iba a vivir el conjunto catalán. Luego al 27' una diana en contra de Jules Koundé abrió el camino para los "blues", que quedaron en superioridad numérica poco antes de finalizar el primer tiempo por la expulsión del defensor rival Ronald Araújo.

El brasileño Estêvão al 55' y Liam Delap al 73' sellaron el contundente triunfo de los dirigidos por Enzo Maresca, que llegaron a 10 puntos luego de cinco partidos y permanecen en zona de clasificación directa a octavos de final.

Polos opuestos

Mientras que el Chelsea salió como una aplanadora desde el arranque, la oncena blaugrana lució adormecida en el césped del estadio londinense y nunca pudo mostrar un rostro distinto.

Apenas tres minutos habían transcurrido cuando los locales tuvieron el primer aviso con un gol anulado a Enzo Fernández por una mano de Wesley Fofana en la jugada previa.

Segundos después el Barcelona tuvo la oportunidad de picar adelante tras un robo de balón y posterior servicio de Lamine Yamal a Ferrán Torres, que remató desviado. Al 22' los "blues" nuevamente celebraron un gol de Enzo Fernández, pero el mismo también fue anulado por posición adelantada.

Al 27' finalmente llegó el ansiado tanto de los anfitriones, aunque de manera rocambolesca. Un centro desde la banda derecha de Marc Cucurella encontró un enjambre pies en el corazón del área y Koundé terminó empujando el esférico al fondo de su red para el 1-0.

Los males del Barcelona no se acabaron allí, pues el rival siguió atacando con peligro y ellos no podían responder de la misma forma. Por si fuera poco, Araújo se fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla al 43'.

En el segundo tiempo se mantuvo la dinámica del desafío y el Chelsea otra vez marcó un gol que terminó siendo anulado al 50' por una posición adelantada de Alejandro Garnacho. Sin embargo, al 54' Estêvão mostró sus habilidades y se deshizo de sus marcadores Pau Cubarsí y Balde para después sacar un remate potente al arco defendido por Joan García para el 2-0.

La tropa de Maresca no bajó el ritmo y sacó el máximo provecho a lo aturdido que estuvo el Barcelona. Al 73' colocaron el 3-0 por intermedio de Delap, en una jugada dudosa que ameritó revisión en el VAR por un posible fuera de juego, aunque finalmente la anotación fue validada.

Otros resultados

En otros encuentros de la jornada el Borussia Dortmund goleó 4-0 al Villarreal, mientras que Slavia Praga igualó 0-0 con Athletic de Bilbao y Union St. Gilloise se impuso 1-0 al Galatasaray.

Nápoli superó 2-0 al Qarabag Agdam, mismo resultado con el que Bayer Leverkusen derrotó al Manchester City. Olympique de Marsella despachó 2-1 al Newcastle United y Juventus venció 3-2 al Bodo Glimt.

La jornada de esta semana de la "champions" continúa este miércoles con duelos que prometen emociones, como el Arsenal vs Bayern Múnich y el Atlético de Madrid vs Inter de Milan.

Barcelona / Javier A. Guaipo