Chavismo conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

Funcionarios del Gobierno de Venezuela conmemoraron este jueves el 13 aniversario del fallecimiento del mandatario Hugo Chávez (1999-2013), quien perdió la vida debido a un cáncer contra el que luchó durante casi dos años mientras ejercía la Presidencia del país.

"Recordar a este gigante que reavivó el fuego sagrado de la patria en lo más profundo de nuestra consciencia, trasciende la simple remembranza de una efeméride, pues la manera más leal y coherente de honrar su memoria es ser ejemplo vivo de sus valores y enseñanzas", indicó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en un comunicado publicado en Instagram.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, indicó en un mensaje publicado en Telegram que Chávez fue un ferviente "defensor del diálogo y creía en la capacidad del pueblo venezolano para establecer relaciones diplomáticas y de colaboración que beneficien a todos".

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, describió al mandatario fallecido como un "líder invicto" y "estratega brillante".

"Al amigo de los días difíciles, al padre que con su palabra firme y amorosa nos enseñó que la política es, ante todo, un acto de ternura y entrega absoluta por nuestra gente", añadió en Telegram.

Entretanto, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, sostuvo que la visión de Chávez transformó al país y dejó la tarea de "seguir construyendo, innovando y soñando con la grandeza" de Venezuela.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que la lucha y compromiso del chavismo "siguen intactos".

"Defendemos su legado, lo honramos con unidad y nos mantenemos en la calle junto al pueblo permanentemente en defensa de la paz", apuntó en un mensaje publicado en Telegram.

Para esta jornada están previstas "micromarchas" que saldrán desde cinco puntos en el oeste de Caracas para llegar al Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo del fallecido presidente.

Este año la conmemoración de la muerte de Chávez está marcada por la incursión, en enero pasado, de fuerzas militares de Estados Unidos que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras atacar Caracas y otras tres regiones cercanas.

Desde entonces Venezuela, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ha mantenido acercamientos con Estados Unidos en materia diplomática, de hidrocarburos y minería.

Caracas / EFE