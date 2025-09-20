Charla informativa sobre el cáncer de mama se centró en la prevención y el diagnóstico temprano

En vísperas del mes de la prevención del cáncer de mama, la médico oncóloga Mary Rojas realizó un conversatorio sobre este flagelo que afecta a millones de mujeres, mayoritariamente, en el mundo. La especialista se centró en la importancia de la prevención y detección temprana de la enfermedad.

La charla se realizó en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, con la asistencia de mujeres de diversa extracción, como grupos de apoyo, sobrevivientes de la enfermedad, familiares de enfermos y en general, un público que busca información para combatir un mal que detectado a tiempo, puede salvar la vida de quien lo padece.

Rojas señaló que adelantan acciones del mes de la prevención, con el fin de llevar las sesiones educativas sobre el cáncer de mama a la mayor cantidad de personas posible. La charla es iniciativa de la naciente fundación “un lazo que nos une”.

Recomendaciones

Recalcó que mujeres y hombres deben hacerse el autoexamen mamario, porque de allí parte que se conozca cualquier sintomatología para hacer un análisis precoz, también acudir al médico sin miedo y sin tabúes en torno a la información que se obtenga.

“El llamado es a la concienciación, a hacerse el examen físico mamario y acudir al médico oportunamente”.

Rojas reconoció que no existen estadísticas precisas en torno a la enfermedad y a otras formas de cáncer, que se manifiestan en la zona de Carúpano-Paria, porque el temor inhibe a los pacientes de acudir a las consulta. “Pero si vemos con preocupación que el cáncer a nivel de la patología mamaria ha ido creciendo”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano