César Collins asumió la gerencia de operaciones de Bravos de Margarita

Bravos de Margarita anuncia la llegada de César Collins como nuevo gerente de operaciones de la organización, listo para aportar su experiencia al conjunto insular que hace vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

“Le damos la bienvenida a César a Bravos, he visto su evolución y desempeño, conozco su trabajo. Estoy seguro de que sumará los conocimientos y experiencia adquirida a nuestra organización, para trabajar en equipo con la gerencia general y gerencia deportiva”, destacó el gerente general del equipo margariteño, Yves Hernández, a Trina Ballesteros, jefa de prensa de la mencionada agrupación

Por su parte, Collins expresó: “Llego con mucha humildad a sumarme al proyecto que Yves Hernández (gerente general) y José Manuel Fernández (gerente deportivo) han venido construyendo con resultados positivos, mucho compromiso y visión. Mi intención es contribuir, apoyar en todo lo que esté a mi alcance, además de brindar asesoramiento deportivo que ayude a fortalecer cada decisión dentro de la organización”.

Más frases

Asimismo, dijo: “Quiero agradecer a Tobías Enrique y a su familia por la confianza y darme la oportunidad de formar parte de dos organizaciones del Caribe al mismo tiempo”, expresó el nuevo integrante de la gerencia insular.

“Seguiré desempeñando mi rol en Santurce, por lo que espero poder ser de gran ayuda para ambas organizaciones y aportar desde esa experiencia compartida”, agregó.

Meta clara

El nuevo gerente de operaciones de Bravos de Margarita fue enfático en el objetivo trazado: “La meta es clara: trabajar juntos para volver a estar en una final y luchar por el campeonato”.

Collins se desempeña actualmente como asesor deportivo de los vigentes campeones de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, Cangrejeros de Santurce. Además, fue gerente general de Tiburones de La Guaira, en la LVBP, y formó parte de la organización Pericos de Puebla, en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

También fue presidente fundador de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) y del equipo Senadores de Caracas, que logró tres títulos y es el máximo ganador del circuito veraniego venezolano que se creó en 2021.

Porlamar / Redacción Web