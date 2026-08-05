¿Son predecibles los terremotos?

El pasado 24 de junio de 2026, la ocurrencia de un doble evento sísmico en Venezuela, con magnitudes registradas de 7.2 y 7.5, proyectó una sombra de vulnerabilidad sobre la psique colectiva. Estos fenómenos, inusuales por su proximidad temporal y su elevada intensidad, operan como potentes catalizadores de la ansiedad social y teorías conspirativas en ausencia de una cultura de información técnica sólida al respecto.

La incertidumbre no nace únicamente del movimiento telúrico, sino de la confrontación con un evento natural que desafía la percepción de estabilidad en un entorno donde la falta de explicaciones científicas inmediatas permite que el pánico se propague con mayor celeridad que las propias ondas sísmicas.

De acuerdo con reportes de BBC News Mundo, la inexistencia de un sistema nacional de alerta temprana en Venezuela intensificó de manera crítica la dependencia ciudadana hacia fuentes no oficiales. Este vacío informativo institucional podría haber generado un espacio fértil para la especulación en plataformas digitales, donde datos sin sustento científico suelen llenar el silencio técnico.

¿La predicción de un sismo es posible?

Expertos señalan que existe una brecha profunda entre la expectativa pública, que demanda certezas para salvaguardar su integridad, y la capacidad técnica que existe actualmente. Es fundamental establecer una distinción estratégica entre el "pronóstico" —basado en probabilidades y tendencias a largo plazo— y la "predicción", que implica una precisión temporal y espacial hoy inalcanzable.

La postura oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es clara: ni esta institución ni ningún otro grupo científico han predicho jamás un terremoto importante, y no se espera contar con dicha capacidad en el futuro previsible. Según el consenso técnico, una predicción válida requiere tres elementos: fecha y hora precisas, ubicación exacta y magnitud definida.

El doctor Claudio Parica, presidente del Consejo Superior Profesional de Geología dijo al medio argentino DEF que, aunque los límites de placas son zonas "mapeables", la mecánica del fenómeno es imposible de descifrar en tiempos especificos.

La complejidad radica en procesos como la subducción, observada en la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Aquí, la placa oceánica —compuesta de basalto, una roca sustancialmente más pesada y densa— se introduce o "se hunde" por debajo de la placa continental, menos densa. Si bien los científicos comprenden este "engranaje" y su potencial para generar sismos o vulcanismo según el ángulo de incidencia, el momento exacto en que la fricción vence la resistencia de la roca permanece oculto.

Aunque la comunidad geofísica desearía demostrar la existencia de precursores, estos hallazgos no son -hasta el momento- herramientas de alerta accionables.

Desmitificación de “precursores”

Durante las crisis sísmicas, la proliferación de pseudociencias representa un riesgo directo para la seguridad pública. La búsqueda desesperada de señales de advertencia suele validar observaciones anecdóticas que carecen de relación causal con el movimiento tectónico.

El USGS ha evaluado y refutado sistemáticamente supuestos indicadores como las "nubes sísmicas", el comportamiento animal o dolencias corporales. A pesar de que ciertos eventos inusuales se han registrado previamente, no se consideran precursores fiables. Ello dado que la mayoría de los grandes sismos no presentan eventos precursores de ningún tipo.

La fragilidad de estas teorías se ilustra con el caso de China hace décadas: tras un éxito inicial al evacuar una zona basándose en sismicidad previa y actividad animal, el siguiente gran terremoto ocurrió sin aviso alguno, resultando en miles de víctimas fatales. Esto demuestra que los precursores son eventos aislados y no una regla científica.

La alerta de Google

Ante la imposibilidad de la anticipación, la tecnología se ha centrado en los sistemas de Alerta Temprana (EEW), herramientas de mitigación que funcionan por detección de ondas ya iniciadas. El sistema de Google, por ejemplo, detecta las ondas que viajan a mayor velocidad y procesa las señales para estimar una ubicación e intensidad.

“Todos los teléfonos inteligentes vienen con pequeños acelerómetros que pueden detectar señales que indican la posible ocurrencia de un terremoto. Si el teléfono detecta algo que cree que podría ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos, junto con una ubicación aproximada del lugar donde ocurrió el temblor”, detalló el ingeniero de software principal, Marc Stogaitis, en el blog de la compañía.

Durante el evento en Venezuela, este sistema alcanzó a 11.4 millones de usuarios, emitiendo alertas para movimientos leves y sacudidas severas. Sin embargo, existe una limitación física crítica conocida como la "zona ciega": para aquellos situados cerca del hipocentro, el tiempo de advertencia es nulo, ya que la tecnología no puede superar la velocidad de la física.

Tal como advierte el doctor Parica, estos sistemas dan márgenes de segundos y se activan solo cuando el sismo ya ha comenzado. No es una predicción, sino una carrera tecnológica contra la propagación de la energía sísmica propiamente tal.

La prevención es el remedio

La evidencia científica dicta que, siendo el sismo un evento inevitable e impredecible, la única defensa real reside en la preparación estructural y la alfabetización científica al respecto.

La mitigación del riesgo depende de construir un presente que sea capaz de hacer frente al evento telúrico y reducir los daños. Organismos como la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) precisan que la preparación debe ser un proceso continuo.

Sugieren que, antes de un evento, es imperativo planificar rutas de evacuación, practicar simulacros y preparar suministros. Durante el movimiento, la acción debe ser inmediata: agacharse, cubrirse bajo una superficie resistente y agarrarse con firmeza.

Una vez cesado el temblor, la seguridad exige verificar las llaves de servicios básicos, abandonar estructuras dañadas de forma ordenada y esperar en áreas despejadas a que las autoridades confirmen que es seguro regresar.

El consenso de los especialistas precisa que el camino hacia la resiliencia implica desmeritar la especulación y hacer seguimiento exclusivo a los canales oficiales. El foco institucional debe mantenerse en la mejora de los códigos de construcción y la inversión en ciencia, ya que la seguridad de las estructuras sería un factor determinante para minimizar la pérdida de vidas frente a la fuerza impredecible de la madre naturaleza.

Por Oriana García