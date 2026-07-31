Cerca de 500 peñeros desbordan la bahía de Pampatar en la actual zafra del pulpo

La temporada de captura y extracción de pulpo superó la proyección de embarcaciones instaladas en las costas del municipio Maneiro, aun cuando el volumen de captura registrado por los marineros no ha respondido a las expectativas iniciales.

Aunque las estimaciones de la zona contemplaban el arribo de unos 300 a 350 peñeros, la presencia real alcanzó casi 500 embarcaciones desplegadas en las bahías locales.

Gustavo Guerra, encargado de la Oficina de Atención al Pescador de Maneiro, señaló, desde Pampatar, que las expectativas sobrepasaron los límites, en relación con la gran cantidad de peñeros y marineros congregados desde el inicio del periodo en julio.

Pese a que los niveles de pesca han resultado por debajo de lo previsto, la concentración de marineros procedentes de diversas zonas de los estados Nueva Esparta y Sucre ha activado un movimiento importante en la economía y el comercio local.

Ante el despliegue de peñeros de la zona y de visitantes, la Oficina de Atención al Pescador aplica censos para registrar el número exacto de embarcaciones, marineros y motores en actividad.

Este levantamiento permite identificar los puntos de acopio y los establecimientos compradores para mantener un control del movimiento en la franja marina.

El resguardo a los peñeros y a los equipos de los pescadores incluye patrullajes de vigilancia nocturna en coordinación con la dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía de Maneiro.

La presencia policial permanente en las zonas de desembarco busca evitar el robo de artes de pesca y asegurar la conservación del entorno costero.

Toda esta operatividad en torno a la flota de peñeros y marineros atiende a la creación de la oficina por instrucción del alcalde Morel David Rodríguez Salcedo, despacho orientado a ofrecer respaldo legal, protección a la faena marítima y conservación del medio ambiente.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero