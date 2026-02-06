Central de Cumanacoa en el estado Sucre inició pruebas de funcionamiento de sus equipos

Mediante videos publicados en varias plataformas digitales se confirmó la primera prueba de encendido de los equipos industriales del Central Azucarero de Cumanacoa, en el municipio Montes del estado Sucre, luego de que la instalación estuviera cerca de década y media sin funcionar.

Las pruebas se realizaron hace dos días y forman parte del proceso de reactivación de la fábrica, que se realiza con aporte mixto, público y privado.

De acuerdo con la información que se maneja, una operadora privada se encarga de las tareas de recuperación de las instalaciones, que están prácticamente concluidas.

Paralelamente, a través del Ministerio de Agricultura y Tierras se adelanta un plan de reactivación de cultivos de caña de azúcar, que esperan pueda satisfacer la demanda en unos dos años, debido a que en la actualidad es muy baja la producción.

Inicialmente, entraría un cargamento de azúcar cruda y se va a refinar para uso comercial, aparte de varios subproductos que irían para fábricas de ron y productos para animales.

Para la zafra 2025‑2026, se estima que unos nueve centrales azucareros produzcan nuevamente, y este ingenio se suma con estimaciones de 30 mil toneladas de caña procesada.

Sucre / Corresponsalía